später lesen Änderung im Landesstraßengesetz kommt Kommunen entgegen FOTO: Soeren Stache FOTO: Soeren Stache Teilen

Twittern

Teilen



Die Landesregierung hat am Dienstag eine Änderung des Landesstraßengesetzes beschlossen, so dass auch kleinere Ortsteile über Kreisstraßen an das regionale Straßennetz angeschlossen sein können. Ohne die Änderung wären solche Kreisstraßen nach Angaben des Verkehrsministeriums in vielen Fällen zu Gemeindestraßen herabgestuft worden - dann hätten die Kommunen die Kosten für den Unterhalt der Straßen übernehmen müssen. Der Entwurf der Landesregierung wird nun dem Landtag zu Beratung und Verabschiedung vorgelegt. dpa