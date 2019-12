Änderungen für Bus- und Bahnreisende durch Fahrplanwechsel

Mainz Der anstehende Fahrplanwechsel bringt allerlei Neuerungen im Zug- und Busverkehr in Rheinland-Pfalz. Dazu gehören unter anderem neue Fahrzeiten und Linien. Aber Ausfälle sind jetzt schon in Sicht.

GEÄNDERTE FAHRZEITEN kommen auf Reisende im Bereich des Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbundes (RNN) zu. Der Grund dafür ist die neue Haltestelle Gateway Garden in Frankfurt. Dadurch verlängert sich die Fahrzeit der Linie S8 zwischen Mainz und Frankfurt und das wirkt sich wiederum auf die Fahrpläne mehrerer Regionalbahn- und Regionalexpress-Linien aus.

Außerdem gibt es Frühaufsteher bald eine neue Reisemöglichkeit. Mit der Regionalbahn 33 stehe künftig schon in den frühen Morgenstunden eine Direktverbindung vom Nahetal nach Frankfurt zur Verfügung, teilte das Zugunternehmen vlexx mit.

Dreyer kündigt „Transformationsrat“ für Arbeitswelt an

Dreyer kündigt „Transformationsrat“ für Arbeitswelt an

Die FAHRPREISE für Bus und Bahn steigen ab Januar in mehreren Tarifgebieten um durchschnittlich 2,5 Prozent. Eine entsprechende Erhöhung kündigten der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und der Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM). Auch rund um Trier werden die Preise angezogen. Der Übergangstarif Westpfalz/östliches Saarland wird im Schnitt um drei Prozent erhöht.

NEUE ZÜGE kommen in der Pfalz auf die Schienen. Die Bahntochter DB Regio bringt insgesamt 25 neue Züge auf die Strecke von Kaiserslautern über Homburg und Saarbrücken nach Trier. Die Fahrzeuge vom Typ „Coradia Continental“ sind mit Steckdosen, W-Lan und Videokameras ausgestattet und sind leiser, barrierefrei und fahren elektrisch.

BUSREISENDE müssen sich in mehreren Regionen und Städten ebenfalls auf Neuerungen einstellen. Das gilt beispielsweise für Rheinhessen. In den Städten Mainz, Bingen und Ingelheim und im Mainzer Umland gibt es Änderungen, die neue Linien sowie eine geänderte Taktung umfassen. In der Südeifel zwischen Trier, Bitburg, Neuerburg und Echternacherbrück ändert sich laut dem Verkehrsverbund Region Trier (VRT) das Busnetz grundlegend.