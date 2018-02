später lesen Ärger über angeblich falsche Rhein-Pegelstände Teilen

Ärger über angeblich falsche Fluss-Pegelstände gibt es in Leutesdorf am Rhein im Kreis Neuwied. Die „Rhein-Zeitung“ berichtete am Donnerstag über einen Gastwirt, der beim ersten Januar-Hochwasser beim Andernacher Pegelstand von vermeintlich 8,19 Metern nach dem Rechten habe schauen wollen und seine Gaststätte schon überschwemmt vorgefunden habe. „Schuld sind verfälschte Höhenangaben für den Pegel, über die sich der Gastronom und andere Rheinanrainer mächtig aufregen“, hieß es weiter. Es gehe hier um eine Differenz von elf Zentimetern, die bei der Entscheidung für das rechtzeitige Wegräumen etwa von Mobiliar einen gewaltigen Unterschied machen könne. dpa