Hallen-Meisterschaft Ärger über DLV: Kein Doppelstart für Läuferin Krause bei DM

Beim Silvesterlauf am Sonntag in Trier gibt die 31-jährige Krause das Wettkampf-Comeback nach der Babypause. In der Hallensaison will sie die Grundlage für die olympischen Ausscheidungsrennen schaffen. Bei den deutschen Meisterschaften unter dem Dach in Leipzig wird sie nun entweder über 1500 oder 3000 Meter antreten.