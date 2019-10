Ärger um Strukturreform: 400.000 Gläubige im Bistum denken über Kirchenaustritt nach

Trier Kritiker fordern von Triers Bischof Stephan Ackermann, die bevorstehende Strukturreform auszusetzen. Bei den Verantwortlichen scheinen sie damit keine offenen Türen einzurennen.

Die Austrittswelle in der katholischen Kirche könnte in den nächsten Jahren deutlich zunehmen: Wegen der Diskussionen um Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal und der bevorstehenden Strukturreform überlegt jeder dritte Katholik im Bistum Trier, aus der Kirche auszutreten. Am höchsten ist die Quote der Gläubigen, die auf dem Absprung sind, bei den 18- bis 35-Jährigen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Kölner Marktforschungsinstituts abh Market Research.