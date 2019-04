später lesen Ärzte an kommunalen Kliniken treten in Warnstreik Teilen

Twittern

Teilen



Mit einem Warnstreik an kommunalen Kliniken haben Ärzte in Rheinland-Pfalz und auch bundesweit ihre Forderungen nach mehr Geld und verbesserten Regelungen für den Bereitschaftsdienst bekräftigt. In Frankfurt demonstrierten mehrere tausend von ihnen aus dem ganzen Bundesgebiet bei einer Kundgebung auf dem Römerberg. dpa