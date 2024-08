Medizin Ärzte aus Drittstaaten dürfen als Assistenz in Praxen

Ärztinnen und Ärzte aus Drittstaaten ohne deutsche Approbation dürfen in Rheinland-Pfalz ab sofort bis zu zwei Jahre als Assistenz in Arztpraxen arbeiten. Die neue Regelung sei zum August in Kraft getreten, teilten das Gesundheitsministerium, das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung und die Kassenärztliche Vereinigung mit. Sie sei ein Baustein, um dem Ärztemangel im ambulanten Bereich entgegenzuwirken.