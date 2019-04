später lesen Ärzte-Warnstreik in kommunalen Kliniken gestartet Teilen

Ärzte an 20 Standorten kommunaler Kliniken in Rheinland-Pfalz sind am Mittwochmorgen in einen ganztägigen Warnstreik getreten. Das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft Marburger Bund. Er rechne damit, dass sich landesweit etwa 200 Ärzte bis zum Ende der ganztägigen Aktionen beteiligten. dpa