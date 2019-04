später lesen Ärzte-Warnstreik in kommunalen Kliniken Teilen

Ärzte an 20 Standorten kommunaler Kliniken in Rheinland-Pfalz wollen heute für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen in einen Warnstreik treten. Aufgerufen hat dazu die Ärzte-Gewerkschaft Marburger Bund, Aktionen soll es unter anderem auch im Nachbarland Hessen geben, zudem ist dort eine zentrale Veranstaltung des Marburger Bundes auf dem Frankfurter Römerberg geplant. dpa