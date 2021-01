Pandemie : Ärztechef: „Impfgegner und Corona-Leugner leiden an Realitätsverlust“

Trier Der Präsident der Landesärztekammer geht hart ins Gericht mit Impfgegnern, die Falschinformationen auch in der Region verbreiten. Warum er nun rechtlich auch gegen einige Mediziner vorgehen will.

Dass Corona-Leugner und Impfgegner in den sogenannten sozialen Medien tummeln und dort gezielt Falschinformationen verbreiten, ist bekannt. Seit einiger Zeit nutzen die Impfgegner Flugblätter für ihre Desinformationskampagne. Auch in der Region wurden die professionell anmutenden Wurfsendungen in Briefkästen verteilt. Auf den ersten Blick muten sie wie Werbung für die Corona-Impfung an. Doch liest man sich den Text genau durch, merkt man, dass es genau um das Gegenteil geht. „Es werden ihnen Virusgene gespritzt“, heißt es unter anderem. Kritisiert wird vor allem, dass der Corona-Impfstoff „im Schnelldurchgang zum Einsatz“ gebracht worden sei und es wird vor angeblichen Gefahren gewarnt, wie etwa Unfruchtbarkeit.

Hinter dem Flugblatt steckt der Verein Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie. Dessen Vorsitzender ist der bekannte Corona-Skeptiker Sucharit Bhakdi. Der umstrittene Wissenschaftler, der nicht an die Gefährlichkeit von Corona glaubt, ist Facharzt für Mikrobiologie und war bis zu seinem Ruhestand Professor an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Verteilt werden die Flyer überwiegend von Mitgliedern der Initiative Freiheitsbote. Diese wurde von dem HNO-Arzt Bodo Schiffmann aus dem baden-württembergischen Sinsheim gegründet. Er ist so etwas wie der Kopf der Corona-Leugner und sogenannten Querdenker. Im November trat er bei einer Versammlung dieser Gruppierung in Bitburg auf. Die Initiative Freiheitsbote ist in ganz Deutschland präsent. Auch in der Region gibt es Gruppen unter anderem in Trier und Trier-Saarburg. Wortführer dort ist der ehemalige AfD-Landtagsabgeordnete Jens Ahnemüller aus Konz wie aus Chatprotokollen des Messengerdienstes Telegram hervorgeht. In der Gruppe geht es überwiegend um die Verteilung von Flyern, wo diese abgeholt werden können und um Verabredungen zu Treffen etwa in Konz oder in Wittlich. In Wittlich versammeln sich seit einiger Zeit regelmäßig sogenannte Corona-Rebellen.