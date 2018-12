später lesen Ärztekammer warnt vor Mangel an Fachärzten auf dem Land FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Der Ärztemangel in ländlichen Regionen in Rheinland-Pfalz betrifft nach Ansicht der Landesärztekammer in den nächsten Jahren nicht nur Hausärzte. Auch die Versorgung mit Fachärzten droht schlechter zu werden. dpa