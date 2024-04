Gesundheit Ärzteverband warnt vor Nachwuchsmangel

Die Ärztekammer des Saarlands warnt vor einem Ärztemangel in den kommenden Jahren in dem Bundesland. „Ohne die ausländischen Kolleginnen und Kollegen wäre das Defizit überhaupt nicht mehr zu händeln“, sagte Kammerpräsident Josef Mischo einer Mitteilung zufolge am Mittwoch. Die Zahl der berufstätigen Mediziner nahm demnach zum Stichtag 31. Dezember 2023 um etwa 100 auf rund 5400 zu, davon waren knapp ein Viertel ausländischer Herkunft.