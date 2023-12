Krisengespräch in Rheinland-Pfalz Ärztliche Bereitschaftsdienste nachts bald geschlossen – Minister und Ärzte sprechen von Verbesserungen

Es bleibt dabei: Ab Januar wird die Bereitschaftspraxis in Gerolstein geschlossen bleiben. Die übrigen Praxen in der Region in Trier, Bitburg, Prüm, Daun, Saarburg und Wittlich werden ihre Öffnungszeiten reduzieren. Montags, dienstags und donnerstags sowie nachts werden allen Bereitschaftspraxen geschlossen bleiben.