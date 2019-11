AfD-Abgeordneter Paul als Ausschuss-Vorsitzender abgewählt

Mainz Joachim Paul ist nicht mehr Vorsitzender des Medienausschusses im Landtag von Rheinland-Pfalz. Die anderen Fraktionen haben den AfD-Politiker abgewählt, ein Novum in der Landesgeschichte. Hintergrund sind Vorwürfe zu rechtsextremem Gedankengut.

Der AfD-Abgeordnete Joachim Paul ist als Vorsitzender des Medienausschusses des rheinland-pfälzischen Landtages abgewählt worden. Für seine Abwahl stimmten am Dienstag die Ausschussvertreter von SPD, CDU, FDP und Grünen. Nach Angaben des Landtags ist es in dieser Form die erste Abwahl eines Ausschussvorsitzenden in der Geschichte von Rheinland-Pfalz.