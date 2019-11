AfD-Abgeordneter Paul vor Abwahl als Ausschuss-Vorsitzender

Mainz Dem AfD-Abgeordneten Paul wird vorgeworfen vor Jahren einen Beitrag für eine NPD-nahe Zeitschrift verfasst zu haben. Dies hat er wiederholt bestritten. Die anderen Fraktionen halten ihn als Vorsitzenden des Medienausschusses nicht mehr für tragbar.

Der AfD-Abgeordnete Joachim Paul ist Vorsitzender des Medienausschusses im rheinland-pfälzischen Landtag und will am Samstag bei einem Parteitag zum Landesvorsitzenden seiner Partei gewählt werden. Die anderen vier Fraktionen im Landtag halten ihn als Ausschuss-Vorsitzenden nicht mehr für tragbar und wollen ihn am heutigen Dienstag abwählen. Das gab es in der Geschichte des Landesparlaments noch nie. Als Grund für die Abwahl nennen die vier Fraktionen von SPD, CDU, FDP und Grünen „Hinweise über die Verbindung des Abgeordneten Joachim Paul zu rechtsextremem Gedankengut“.