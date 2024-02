Demos gegen Rechtsextremismus Wegen Kritik an der Partei: AfD bereitet Klage gegen Malu Dreyer vor

Seit Wochen gehen Tausende Menschen in Deutschland gegen Rechtsextremismus auf die Straßen. Auch in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt gab es mehrere Demonstrationen. Auf der ersten Demo in Mainz Mitte Januar sprach auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Wenig später veröffentlichte die Staatskanzlei auf der Website der Landesregierung folgendes Zitat der SPD-Politikerin: „Die aktuell öffentlich gewordenen Vertreibungspläne seien ein erschreckender Höhepunkt des rechtsextremen Gedankenguts, das auch führende Köpfe der AfD verbreiteten.“ Die rheinland-pfälzische AfD sieht darin eine Verletzung des parteipolitischen Neutralitätsgebots der Regierungschefin und will deshalb jetzt gegen sie klagen.