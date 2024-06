Parteitag AfD bestätigt Jan Bollinger im Amt als Parteichef

Die AfD in Rheinland-Pfalz wird weiter von Jan Bollinger geführt. Der 47-Jährige erhielt auf dem Landesparteitag in Simmern 79,3 Prozent der Stimmen. Damit fuhr Bollinger ein besseres Ergebnis als vor zwei Jahren ein. Seine drei Stellvertreter bekamen am Samstag jedoch mehr Zustimmung von den über 300 anwesenden Parteimitgliedern. Gegenkandidaten gab es nicht.