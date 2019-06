AfD: Eignungsprüfungen statt „Brückenkurse“ an Hochschulen

Mainz Die AfD-Fraktion will an den Hochschulen sogenannte Brückenkurse für Studenten abschaffen und dafür lieber Eignungsprüfungen einführen. Es gebe einen eklatanten Nachwuchsmangel im Mittelstand, und zu viele Studierende, sagte der Abgeordnete Joachim Paul am Dienstag in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Über eine entsprechende große Anfrage der Fraktion zum Thema „„Brückenkurse“ und der Pakt zur verbesserten Qualität der Hochschullehre“ soll am Freitag im Landtag debattiert werden. Der Antwort des Wissenschaftsministeriums zufolge bieten vier Hochschulen insgesamt 25 (2018) solcher Kurse für 687 Studienanfänger an.

Mit Blick auf die festgefahrene Auktion von 5G-Mobilfunkfrequenzen fordert die AfD-Fraktion zudem in einem Antrag eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes. Ob der Sieger noch finanziell seinen Ausbauverpflichtungen nachkommen könne, sei bei den hohen Summen fraglich, sagte Paul. Es müsse bei der Vergabe der Frequenzen jedoch in erster Linie um die Versorgung der Verbraucher und der Wirtschaft gehen.