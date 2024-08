Nach elf Jahren „Das Projekt AfD ist gescheitert“: Ex-Landeschef Michael Frisch verlässt die Partei

Mitglied in der AfD blieb er dennoch. Die Landespartei aber warf Frisch parteischädigendes Verhalten vor und wollte ihn loswerden. Zunächst scheiterte eine Ämtersperre gegen Frisch, der auch Kreisvorsitzender in Trier ist. Dann lief gegen ihn ein Ausschlussverfahren, das immer wieder von rechtlichen Streitigkeiten verzögert wurde. Nun kam Frisch seinem wahrscheinlichen Ausschluss zuvor. „Ich wollte keine Hängepartie“, sagte er am Mittwoch. Nur die Kommunalwahl in Trier verhinderte wohl einen früheren Austritt. Dabei war Frisch im Juni erneut in den Trierer Stadtrat eingezogen und zum AfD-Fraktionsvorsitzenden gewählt worden. Auch ohne Mitgliedschaft will er diesen Posten behalten. Er gehe davon aus, dass ihn die Fraktion auch ohne Mitgliedschaft weiter unterstütze, sagte Frisch.