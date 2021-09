AfD fordert Abgeordneten Joa zu Mandatsverzicht auf

Mainz Mit dem Austritt des Pfälzers Joa wird die AfD-Fraktion von neun auf acht Abgeordneten verkleinert. Der Politiker verbindet seinen Schritt mit dem Vorwurf, dass die Partei Rechtsradikale in ihren Reihen einbinde.

Der AfD-Kreisvorstand Germersheim sprach am Montag von einem „Vertrauensbruch“ des langjährigen Vorsitzenden und forderte Joa auf, seine Sitze im Landtag und Kreistag unverzüglich zurückzugeben. Der Schritt sei völlig überraschend gekommen, hieß es in einer Mitteilung. Der durch den stellvertretenden Vorsitzenden Patrick Weiß vertretene Vorstand sei auch nach Joas Ausscheiden „voll handlungsfähig“.

Joa, der früher der CDU angehörte, erklärte in einem unter anderem an Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) gerichteten Brief, dass für ihn „als Konservativen und Demokraten“ Grenzen in der politischen Arbeit überschritten worden seien. Er verwies unter anderem auf die östlichen Landesverbände der Partei, „die offensichtlich kein Problem mit tatsächlichen Rechtsradikalen haben und diese nicht nur dulden, sondern diese bewusst integrieren“ wollten.