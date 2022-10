Flutkatastrophe im Ahrtal : AfD fordert Misstrauensvotum gegen Innenminister Lewentz

Mainz Die oppositionelle rheinland-pfälzische AfD-Fraktion hat ein Misstrauensvotum im Landtag gegen Innenminister Roger Lewentz (SPD) wegen der Flutkatastrophe im Ahrtal gefordert. „Dieser Minister hat ganz klar versagt in seiner Verantwortung“, sagte der stellvertretende AfD-Fraktionschef Jan Bollinger am Donnerstag in Mainz.

Sollten Lewentz und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nicht die Konsequenzen ziehen, müsse dies der Landtag in einer Sondersitzung tun. Die AfD bräuchte allerdings noch Stimmen weiterer Abgeordneter, um solch ein Votum zu beantragen.

Hintergrund der Rücktrittsforderungen an Lewentz sind erst kürzlich bekannt gewordene Videoaufnahmen eines Polizeihubschraubers von der Flutkatastrophe im Ahrtal am Abend des 14. Juli 2021. Die laut Polizei versehentlich vergessenen Filme zeigen Menschen in höchster Not im Hochwasser und waren nach eigener Aussage auch Innenminister Lewentz bis vor kurzem nicht bekannt.

Im Raum steht der Vorwurf, dass Behörden bei der Rettung von Flutopfern teils zu wenig abgestimmt und zu spät gehandelt haben könnten. Lewentz hat dies für das Land zurückgewiesen. Für das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe mit 134 Toten am 14. und 15. Juli habe er an jenem Abend keine Hinweise gehabt.

Die AfD-Fraktion kann mit ihren acht Mandaten nicht alleine ein Misstrauensvotum auf den Weg bringen, dazu sind laut Geschäftsordnung des Landtags noch mindestens die Stimmen von acht weiteren Abgeordneten notwendig. Ein Minister müsste nach Artikel 99 der Landesverfassung dann zurücktreten, wenn ihm bei einer Abstimmung die Mehrheit der 101 Landtagsabgeordneten das Vertrauen entzieht.

Dreyer hat Lewentz erst kürzlich das Vertrauen ausgesprochen, die SPD regiert in einer Koalition mit FDP und Grünen. Das Ampel-Bündnis verfügt über die parlamentarische Mehrheit. Auch die CDU hat Lewentz zum Rücktritt aufgefordert. Wie sie und die dritte Oppositionsfraktion der Freien Wähler sich zu der AfD-Initiative für ein Misstrauensvotum positionieren, war zunächst unklar.

(dpa)