AfD fordert standardisierte Erhebung von Asyldaten

Im Anschluss an eine große Anfrage zur Aufnahme von Flüchtlingen fordert die AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag eine umfassende Erhebung aller Asyldaten. Die Antwort des Ministeriums auf die Anfrage belege „einen katastrophalen Informations- und Kenntnisstand“ des Integrationsministeriums, sagte Fraktionschef Uwe Junge am Mittwoch in Mainz. dpa