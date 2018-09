später lesen AfD fordert Verfassungsschutz als eigene Behörde Teilen

Der Verfassungsschutz in Rheinland-Pfalz sollte nach Ansicht der AfD-Landtagsfraktion nicht mehr Teil des Innenministeriums sein. Die AfD-Fraktion forderte am Mittwoch, dass der Verfassungsschutz ein eigenständiges Landesamt wie etwa in Bayern oder Baden-Württemberg wird. dpa