AfD klagt gegen Landtag AfD-Fraktion im Saarland fordert mehr Geld und Einfluss

Nach Angaben einer Gerichtssprecherin handelt es sich bei dem sogenannten Organstreitverfahren um ein kontradiktorisches Verfahren, das auf einen Antrag eingeleitet wird und in dem sich Antragsteller und Antragsgegner gegenüberstehen. Am Freitag werden Vertreter von AfD und Landtag ihre Standpunkte vortragen und der Verfassungsgerichtshof unter der Leitung von Präsident Professor Roland Rixecker gegebenenfalls Fragen stellen. Eine Entscheidung werde es an diesem Tag noch nicht geben. Sie solle innerhalb der nächsten drei Monaten folgen.