AfD-Fraktion: Kopftuchverbot in Grundschulen notwendig FOTO: Bernd Thissen

In den rheinland-pfälzischen Grundschulen sollten Kopftücher nach Ansicht der AfD-Landtagsfraktion tabu sein. „Das Kopftuch in der Grundschule ist kein Zeichen der religiösen Identität, sondern eher der Zugehörigkeit zu einer gewissen patriarchalisch-traditionellen fundamentalistisch ausgerichteten Gruppe“, sagte der stellvertretende AfD-Fraktionschef Joachim Paul am Dienstag in Mainz. „Da sehen wir natürlich die Entwicklungsmöglichkeiten der Grundschülerinnen deutlich eingeschränkt und gefährdet.“ dpa