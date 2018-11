später lesen AfD-Fraktion: Landespauschale statt Straßenausbaubeiträge Teilen

Die rheinland-pfälzische AfD-Fraktion will die umstrittenen Straßenausbaubeiträge durch eine Landespauschale ersetzen. Die Kommunen sollten die Pauschale im Rahmen des Finanzausgleichs als Ersatz für die von Bürgern für den Ausbau kommunaler Straßen verlangten Beiträge bekommen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Jan Bollinger am Dienstag in Mainz. dpa