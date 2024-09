Landtag AfD-Fraktion: Regierungserklärung wird „weiter so“ bringen

Erreichen will die Oppositionsfraktion auch, dass die Familiengrundschulzentren in Rheinland-Pfalz wieder geschlossen werden. Der damit verfolgte Ansatz sei der komplett falsche Weg, sagte der Landtagsabgeordnete Joachim Paul. Vor allem die Beratungsangebote für soziale Hilfen der Eltern lehnte Paul entschieden ab. Mit den Familiengrundschulzentren sollen nach Angaben des Bildungsministeriums gezielt Kinder unterstützt werden, die nicht so gute Startvoraussetzungen haben wie andere. Die Eltern werden bei dem Vorhaben bewusst mit ins Boot geholt. Das Konzept basiert auf drei Säulen: