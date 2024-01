Rechtsextremismus Trierer Experte: Auch die rheinland-pfälzische AfD ist rechtsextrem geprägt

Das vor einer Woche bekannt gewordene Treffen radikaler Rechter in Potsdam beschäftigt am Donnerstag auch den Bundestag. Auf Antrag der Ampel-Koalition findet dazu am Nachmittag (ca. 14.30 Uhr) eine Aktuelle Stunde statt. Eine zentrale Rolle dürfte auch die Debatte über ein Verbot der AfD spielen, die in den vergangenen Tagen an Fahrt aufgenommen hat.