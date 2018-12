später lesen AfD-Landeschef warnt Partei vor Kontakt zu Ultrarechten FOTO: Daniel Karmann FOTO: Daniel Karmann Teilen

Angesichts einer drohenden Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz hat der rheinland-pfälzische Landeschef Uwe Junge die Partei vor Kontakt zu Rechtsextremisten gewarnt. „Was für eine bornierte Torheit, die man immer wieder erlebt, auch durch unkluge Äußerungen, dem Gegner auch noch den Verfassungsstrick zu liefern, an dem sie uns mit Wonne aufhängen wollen“, sagte Junge am Samstag beim Landesparteitag in Bingen. dpa