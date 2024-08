AfD-Politiker organisiert „Messe des Vorfelds“ Rechtsextremisten planen ein halb geheimes Treffen an der Mosel – mit „Stargästen“

Für Mitte August organisiert der Landtagsabgeordnete und Koblenzer AfD-Chef Joachim Paul ein Netzwerktreffen für politische Mitstreiter an der Mosel. Auftreten sollen Influencer und Autoren der neuen Rechten, Kritiker sprechen von einer „Vernetzungsveranstaltung von Rechtsextremen“. Wo die so genannte “Messe des Vorfelds" stattfindet, versuchen die Organisatoren geheim zu halten. Was bisher bekannt ist, haben die Redakteure der „Rhein-Zeitung“ zusammengetragen.