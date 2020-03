AfD-Parteivorstand nimmt JA-Chef Lohr auf

Damian Lohr steht bei einer Wahlkampfveranstaltung. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Berlin Der Vorsitzende der Jungen Alternative (JA), Damian Lohr, nimmt künftig als kooptiertes Mitglied ohne Stimmrecht an den Konferenzen des AfD-Bundesvorstandes teil. Der Chef der AfD-Nachwuchsorganisation werde damit „den anderen Vorstandsmitgliedern in allen nicht das Stimmrecht betreffenden Belangen gleichgestellt“, heißt es in einem Beschluss, der am Montag von der Mehrheit der Vorstandsmitglieder in einer Telefonkonferenz gefasst wurde.



Nach dpa-Informationen kam der Vorschlag von der Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Alice Weidel, und der Europaparlamentariern Sylvia Limmer. Der JA-Bundesvorsitzende Lohr ist Abgeordneter im Landtag von Rheinland-Pfalz.

Anfang 2019 hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz sowohl die Junge Alternative als auch den vom Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke gegründeten rechtsnationalen „Flügel“ jeweils als Verdachtsfall im rechtsextremen Bereich eingestuft. Beim „Flügel“ haben sich nach Einschätzung des Inlandsgeheimdienstes inzwischen die Hinweise darauf, dass es sich bei dem Zusammenschluss um eine gesichert rechtsextremistische Bestrebung handelt, verdichtet. Für die JA, die inzwischen einige programmatische und strukturelle Änderungen vorgenommen hat, gilt das nicht.