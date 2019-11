AfD-Politiker Paul könnte weitere Abwahl drohen

Mainz Es wird nicht ruhig um AfD-Fraktionsvize Joachim Paul, der schon bald auch neuer Landeschef der Partei werden könnte. Einen Tag, nachdem er als Vorsitzender eines Landtagsausschusses abgewählt worden ist, steht seine Rolle bei einer Bildungseinrichtung im Fokus.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Martin Haller, teilte am Mittwoch mit, es gebe Hinweise, die nahelegten, dass Paul eine Nähe zu „Demokratiefeinden“ habe. „Die AfD-Fraktion sollte Joachim Paul daher umgehend aus dem Kuratorium abziehen.“ Gefordert sei AfD-Fraktionschef Uwe Junge. Für die Grünen sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin Pia Schellhammer: „Ziel ist es, dass Paul in der Kuratoriumssitzung 2020 nicht mehr vertreten ist.“ Ihr CDU-Amtskollege Martin Brandl sagte, wenn der Abgeordnete Jens Ahnemüller wegen Nähe zu rechtsradikalen Kräften aus der AfD-Fraktion ausgeschlossen werde, könne für Paul kein anderer Maßstab gelten.

Der 49-jährige Paul war am Dienstag mit den Stimmen der Vertreter von SPD, CDU, FDP und Grünen als Vorsitzender des Landtagsausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik abgewählt worden. Unter anderem wird dem AfD-Fraktionsvize, der am Samstag bei einem Parteitag in Bingen auch Landesvorsitzender seiner Partei werden will, vorgeworfen, vor Jahren einen Beitrag für eine NPD-nahe Zeitschrift verfasst zu haben. Das hat Paul wiederholt bestritten.