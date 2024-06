Parteien AfD-Politiker wehrt sich gegen Rauswurf aus Kirchenamt

Der saarländische AfD-Landtagsabgeordnete Christoph Schaufert wehrt sich weiter gegen seinen Ausschluss aus einem katholischen Kirchengremium im Bistum Trier. Er habe eine zweite Beschwerde eingereicht, die an den Trierer Bischof Stephan Ackermann ging zur Weiterleitung an die zuständige Behörde für den Klerus in Rom, sagte Schaufert am Freitag in Deutschen Presse-Agentur in Neunkirchen. Dies sei der dafür übliche Weg, nachdem Ackermann eine erste Beschwerde des AfD-Politikers abgewiesen hatte.