Nach Demo-Aufruf AfD reicht Klage gegen Dreyer und Regierung ein

Die AfD hat vor dem Verfassungsgerichtshof (VGH) Rheinland-Pfalz eine Klage gegen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und die Landesregierung insgesamt eingereicht. Das Verfahren sei in der vergangene Woche beim VGH in Koblenz eingegangen, teilte ein Gerichtssprecher auf Anfrage am Montag mit. Es betreffe einen Aufruf zu einer Demonstration unter dem Motto „Zeichen gegen Rechts“ am 18. Januar dieses Jahres über das Internetportal der Landesregierung und Äußerungen in sozialen Netzwerken. Zuvor hatten die „Rhein-Zeitung“ und weitere Medien darüber berichtet. Kläger ist die AfD auf Bundes- sowie auf Landesebene. Sie sieht einen Verstoß gegen das Neutralitätsgebot.