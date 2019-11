AfD Rheinland-Pfalz wählt neuen Landeschef: Frisch tritt an

Michael Frisch (AfD) spricht in einer Debatte. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Bingen In Bingen wird die rheinland-pfälzische AfD heute auf einem Parteitag wichtige Weichen für die Zukunft stellen und einen neuen Landesvorstand wählen. Für das Amt des Landeschefs kandidiert der Landtagsabgeordnete Michael Frisch.

Das war erst am Freitag bekanntgeworden. Zu seinen Gunsten hatte Fraktionsvize Joachim Paul kurzfristig darauf verzichtet. Bei der Wahl geht es um die Nachfolge des scheidenden Landeschefs Uwe Junge, der nicht mehr antritt.

Paul hatte lange als aussichtsreichster Kandidat für den Chefposten gegolten. Zuletzt geriet er aber stark in die Kritik, ihm wurde von den anderen Parteien eine Nähe zu rechtsextremem Gedankengut vorgeworfen, auch parteiinterne Kritik kam auf. SPD, CDU, FDP und Grünen im Landtag hatten Paul als Vorsitzenden des Medienausschusses abgewählt. Auch als Mitglied des Kuratoriums der Landeszentrale für politische Bildung halten sie den 49-Jährigen für nicht mehr tragbar.

Zuletzt war darüber spekuliert worden, ob Junge möglicherweise doch noch einmal für den Landesvorsitz kandidiert. Er ist seit 2015 Landeschef, will Ende November aber für den Bundesvorstand der AfD kandidieren und strebt den Posten deswegen nicht mehr an. Großer Gewinner dieser Entwicklung ist der 62 Jahre alte Lehrer Frisch, der nun kurzfristig ins Rennen einstieg. Unklar ist, ob neben Frisch noch weitere Kandidaten den Hut in den Ring werfen werden.