AfD stellt auf letzten Drücker neue Wahlkreisliste auf

Saarbrücken Die AfD Saarland hat am Mittwochabend zum letztmöglichen Termin eine neue Liste für den Wahlkreis Saarbrücken zur Landtagswahl am 27. März aufgestellt. Auf Platz eins wurde der AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Josef Dörr (83), gewählt.

Er bekam 47 von 52 abgegebenen Stimmen - ohne Gegenkandidaten, wie Landeschef Christian Wirth in Saarbrücken mitteilte.

Nach Angaben der Landeswahlleitung endet die Frist zur Einreichung von Kreiswahl- und Landeswahlvorschlägen an diesem Donnerstag um 18 Uhr. Die Kreiswahlausschüsse tagen Ende Januar, der Landeswahlausschuss entscheidet am 3. Februar darüber, welche Listen zugelassen werden.

Das Landgericht hatte die erste Liste für den Wahlkreis Saarbrücken als ungültig erklärt, unter anderem, weil neun Mitglieder bei der Abstimmung mitgestimmt hätten, die nicht ordnungsgemäß aufgenommen worden seien. Dies war relevant für das Abstimmungsergebnis: Dörr hatte bei der ersten Wahl am 27. November gegen seinen Konkurrenten René Selzer mit einem Rückstand von zwei Stimmen verloren.

Zu der Versammlung am Mittwoch hatte der Bundesvorstand eingeladen, da der Landesvorstand nach einem Urteil des Landgerichts Saarbrücken von Mitte Dezember nicht rechtmäßig im Amt ist. Da alles schnell gehen musste, erfolgte eine außerordentliche Ladung nur fünf Tage vorher. Sonst ist eine Frist von 14 Tagen üblich - das hätte aber wegen der Einreichungsfrist nicht mehr gereicht.

Bei der Landtagswahl im März 2017 hatte die AfD im Saarland 6,2 Prozent der Stimmen bekommen und war mit drei Abgeordneten erstmals in den Saar-Landtag eingezogen. Ohne eine Kandidatenliste für den Wahlkreis Saarbrücken müsste die Partei um den Wiedereinzug in den Landtag bangen, sagte Landesvorsitzender Wirth. Er hatte als Prozessbevollmächtigter gegen die Urteile Berufung eingelegt. Nun gebe es zwei Listen für den Wahlkreis. Der Kreiswahlausschuss müsse dann entscheiden, welche zugelassen werde, sagte Wirth.

Dörr sagte, er wolle erneut in den Landtag, „weil mir die Arbeit Freude macht“. Sein Ansinnen sei auch, einer neuen Fraktion beim Einarbeiten zu helfen, da die beiden anderen Mitglieder der Fraktion nicht mehr zur Wahl stünden. Noch sei er fit, aber ihm sei klar, dass sich das in seinem Alter ändern könnte. „Ich kann in den fünf Jahren auch jederzeit zurücktreten“, sagte er. Dörr war von April 2015 bis März 2020 Landesvorsitzender der Partei.