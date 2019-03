später lesen AfD stellt menschengemachten Klimawandel in Frage Teilen

Als einzige Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz hat die AfD den menschengemachten Klimawandel in Frage gestellt. Das Klima habe sich historisch betrachtet schon immer verändert, sagte der AfD-Abgeordnete Jürgen Klein am Freitag in Mainz. dpa