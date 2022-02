AfD tritt bei Saar-Landtagswahl ohne Landesliste an

Saarbrücken Die AfD steht bei der Landtagswahl im Saarland ohne Landesliste da. Das bedeutet aber nicht, dass die Partei deswegen um den Wiedereinzug in den Landtag bangen muss.

Es bleibt dabei: Die AfD wird bei der Landtagswahl am 27. März im Saarland nicht mit einer Landesliste vertreten sein. Das teilte die Landeswahlleitung am Donnerstag nach einer Sitzung des Landeswahlausschusses in Saarbrücken mit.