AfD-Vorstoß gegen Kirchenasyl im Saarland gescheitert

Ein Vorstoß der AfD gegen Kirchenasyl in Deutschland ist am Mittwoch im Landtag in Saarbrücken gescheitert. Die Abgeordneten von CDU, SPD und Linken lehnten einen Antrag ab, eine Vereinbarung von 2002 mit den Kirchen über die Gewährung von Kirchenasyl aufzukündigen. „Der Antrag ist Populismus in Reinform“, sagte die SPD-Abgeordnete Petra Berg. Die AfD versuche, die Bevölkerung zu verunsichern. dpa