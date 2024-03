Oppositionsfraktion AfD will Abschaffung der Straßenausbaubeiträge

Die AfD-Fraktion will sich im rheinland-pfälzischen Landtag für eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträge einsetzen. Diese seien ungerecht, ineffizient und belasteten die Bürger in hohem Maß, sagte Fraktionschef Jan Bollinger am Donnerstag in Mainz. Rheinland-Pfalz sei das einzige Bundesland, in dem die Straßenausbaubeiträge von den Städten und Gemeinden erhoben werden müssen. In allen anderen Bundesländern seien diese Beiträge entweder vollständig abgeschafft worden oder den Kommunen sei es freigestellt, sie zu erheben.