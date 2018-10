später lesen AfD will Haushaltskürzungen bei Integration und Umwelt FOTO: Christophe Gateau FOTO: Christophe Gateau Teilen

Einen Tag vor Beginn der Haushaltsberatungen im Landtag hat die AfD-Fraktion Mittelkürzungen in den Ressorts Integration und Umwelt sowie mehr Geld für Polizei, Schulen und Straßenbau gefordert. In den beiden Ressorts von grünen Ministerinnen sehe die AfD ein Einsparpotenzial von jährlich 40 Millionen Euro, sagte die finanzpolitische Sprecherin Iris Nieland am Montag in Mainz. dpa