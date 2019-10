AfD will rheinland-pfälzische Grenzpolizei

AfD-Politiker Uwe Junge. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Die AfD-Fraktion fordert in einem Antrag für den Landtag die Aufstellung einer rheinland-pfälzischen Grenzpolizei. Eine 250 bis 300 Mann starke Einheit solle die Bundespolizei ergänzen, sagte AfD-Fraktionschef Uwe Junge am Montag in Mainz.

Deren Kontrollen seien bislang „nur sporadisch und temporär“. Die Arbeit der bayerischen Grenzpolizei belege Wirksamkeit und Notwendigkeit dieser zusätzlichen Kontrollen.