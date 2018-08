später lesen Affäre um Saar-Sport: Amtsgericht erlässt Strafbefehle FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Twittern

Teilen



In der Finanzaffäre um den Landessportverband für das Saarland (LSVS) hat das Amtsgericht Saarbrücken gegen vier weitere Präsidiumsmitglieder Strafbefehle wegen Vorteilsgewährung erlassen. Es seien, wie von der Staatsanwaltschaft beantragt, jeweils Geldstrafen in Höhe von 90 Tagessätzen verhängt worden, teilte das Amtsgericht Saarbrücken am Dienstag mit. dpa