Afrikanische Einkaufsplattform in Saarbrücken

Saarbrücken Ausgewanderte Afrikaner können dank einer Idee aus dem Saarland aus der Ferne für Verwandte in der Heimat einkaufen. Möglich macht es eine Online-Plattform, die die Kamerunerin Lydie Idel Fonkwe in Saarbrücken erfunden hat.

Über „Familov“ kann man vor allem Nahrungsmittel bei Supermärkten in mehreren westafrikanischen Ländern kaufen, die Angehörigen dann vor Ort in den Geschäften abholen. Mittlerweile nutzen rund 8000 Menschen in Europa, Amerika und in China diese Plattform für ihre Familien in Kamerun, Gabun und Benin.

Vor drei Jahren startete sie „Familov“, deren Ausweitung auf die Elfenbeinküste, den Kongo und Mali geplant ist. Die meisten ihrer Bestell-Kunden wohnten in Deutschland, Frankreich, Belgien, USA, Kanada und China. Mittelfristig wolle „Familov“ auch in Asien und Südamerika Fuß fassen, sagt Fonkwe, die ihren Master in Management Sciences am Deutsch-Französischen Hochschulinstitut der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken in der Tasche hat.