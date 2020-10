AG Koblenzer Karneval sagt Präsenzveranstaltung ab

Koblenz Wegen der steigenden Corona-Zahlen macht die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) am 11.11. keine Präsenzveranstaltung im Zentrum der Rhein-Mosel-Stadt. „Wir haben immer betont, dass wir mit unserem gemeinsamen Narrenschiff auf Sicht fahren und die Lage immer im Auge behalten“, teilte AKK-Präsident Christian Johann am Freitag mit.

Der Vorstand der AKK, des Dachverbands der 43 Karnevalsvereine in Koblenz, habe die Entscheidung ohne behördliche Anweisung in einer Sitzung getroffen. Am 11.11. um 11.11 Uhr werde die Gemeinschaft mit einer Videobotschaft auf die kommende Session einstimmen, hieß es. Man rate den angeschlossenen Vereinen dringend, am 11.11. ebenfalls von öffentlichen Veranstaltungen abzusehen.