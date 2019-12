Agentur: Große Verbesserung am Arbeitsmarkt ist zu Ende

Auf dem Schild der Agentur für Arbeit spiegelt sich die Sonne. Foto: Bernd Wüstneck/dpa.

Mainz Nach Jahren einer kontinuierlich sinkenden Arbeitslosigkeit dürfte die stark eingebremste Konjunktur 2020 auf dem Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz spürbar werden. Die Regionaldirektion der Arbeitsagentur gab die durchschnittliche Arbeitslosenquote für 2019 am Mittwoch in Mainz mit 4,3 Prozent an - 0,1 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.

Die Zahl der Jobsuchenden sei 2019 voraussichtlich insgesamt um 1,1 Prozent niedriger gewesen als 2018, sagte die Chefin der Regionaldirektion, Heidrun Schulz. Seit August lägen die Zahlen aber über den Vergleichswerten aus dem Vorjahr. „Das wird sich nicht ändern in den nächsten Monaten.“