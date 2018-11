Über die jüngste Entwicklung des Saar-Arbeitsmarktes wird die Arbeitsagentur heute berichten. Dann wird sich zeigen, ob der positive Trend auch im November angehalten hat. Im Oktober waren nach Angaben der Regionaldirektion der Arbeitsagentur in Saarbrücken 30 500 Menschen im Saarland erwerbslos gemeldet gewesen und damit 2700 weniger als noch im Vorjahresmonat. dpa

Eine geringere Arbeitslosigkeit in einem Oktober hatte es an der Saar zuletzt 1980 - also vor 38 Jahren - gegeben. Die Arbeitslosenquote betrug im Oktober dieses Jahres 5,8 Prozent.

Übersicht Veröffentlichungstermine