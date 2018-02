später lesen Fastnacht Aggressive Jugendliche stören Fastnachtsfeiern in Rheinland-Pfalz FOTO: Sebastian Klipp / TV FOTO: Sebastian Klipp / TV Teilen

Schläger und aggressive Betrunkene haben der Polizei am Karnevalswochenende in Rheinland-Pfalz zu schaffen gemacht. Allein zu einem Fastnachtsumzug in Ingelheim seien am Samstag etwa 200 Jugendliche aus dem Rheingau angereist, von denen mehrere gewalttätig gewesen seien. dpa