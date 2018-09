später lesen Aggressiver 22-Jähriger wird in Gewahrsam genommen Teilen

Ein aggressiver 22-Jähriger ist am Freitag in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hettenleidelheim (Kreis Bad Dürkheim) in Gewahrsam genommen worden. Er soll gegenüber seiner Lebensgefährtin gewalttätig geworden sein - auch ein neun Monate altes Kind sei betroffen gewesen, berichtete die Polizei am Freitag. dpa