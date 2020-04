Aggressiver Mann verletzt Polizisten bei Corona-Kontrolle

Saarlouis Ein 22-Jähriger hat bei einer Polizeikontrolle zu den Corona-Ausgangsbeschränkungen in Saarlouis erheblichen Widerstand geleistet und zwei Beamte verletzt. Eine Streife war am Samstagabend auf eine Gruppe Jugendlicher am Saaraltarm aufmerksam geworden, die gegen die Kontaktregeln verstießen.



Der 22-Jährige habe sich aggressiv gezeigt und falsche Personalien angegeben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.